В декабре прошлого года Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская объявили о расставании. КР.RU пишет, что сразу после Нового года 36-летний певец отправился в круиз на лайнере Royal Princess с новой пассией. Сообщается, что номер премиум-класса с пакетом «все включено» на судне обошелся парочке примерно в семь тысяч долларов.

Инсайдеры утверждают, что в круизе Прохор Шаляпин отдыхал вместе с 40-летней бизнесвумен Татьяной. Россиянка якобы переехала в Канаду, где теперь владеет несколькими адвокатскими фирмами. По оценкам специалистов, состояние спутницы музыканта исчисляется 35 миллионами долларов.

Instagram @shalyapin_official

Известно, что до отправления в путешествие по океану парочка провела две недели в Лос-Анджелесе. По некоторым подсчетам, Татьяна и Прохор потратили на одно только проживание в отеле класса люкс порядка двух миллионов рублей. Исполнитель, однако, отказался отвечать на вопросы о том, за чей счет они отдыхали.

«Да какая разница за чей счет банкет? Какая разница, чьи деньги? Главное, чтобы они были. Самое главное, что она женщина с огоньком. С такой не соскучишься!» — поделился знаменитость.

Прохор Шаляпин познакомился с Татьяной в Монако. Позже она пригласила его в Лос-Анджелес. Там певец выступал на корпоративе для ее приятелей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о новом романе Прохора Шаляпина.