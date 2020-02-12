«Какая разница, чьи деньги?» — Прохор Шаляпин рассказал про отношения с 40-летней миллионершей
Сразу после расставания с Цымбалюк-Романовской певец отправился в круиз на лайнере Royal Princess с новой пассией.
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Фото, видео: Instagram @shalyapin_official
В декабре прошлого года Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская объявили о расставании. КР.RU пишет, что сразу после Нового года 36-летний певец отправился в круиз на лайнере Royal Princess с новой пассией. Сообщается, что номер премиум-класса с пакетом «все включено» на судне обошелся парочке примерно в семь тысяч долларов.
Инсайдеры утверждают, что в круизе Прохор Шаляпин отдыхал вместе с 40-летней бизнесвумен Татьяной. Россиянка якобы переехала в Канаду, где теперь владеет несколькими адвокатскими фирмами. По оценкам специалистов, состояние спутницы музыканта исчисляется 35 миллионами долларов.
Известно, что до отправления в путешествие по океану парочка провела две недели в Лос-Анджелесе. По некоторым подсчетам, Татьяна и Прохор потратили на одно только проживание в отеле класса люкс порядка двух миллионов рублей. Исполнитель, однако, отказался отвечать на вопросы о том, за чей счет они отдыхали.
«Да какая разница за чей счет банкет? Какая разница, чьи деньги? Главное, чтобы они были. Самое главное, что она женщина с огоньком. С такой не соскучишься!» — поделился знаменитость.
Прохор Шаляпин познакомился с Татьяной в Монако. Позже она пригласила его в Лос-Анджелес. Там певец выступал на корпоративе для ее приятелей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о новом романе Прохора Шаляпина.
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