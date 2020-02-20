Плющенко посоветовал Медведевой завершить профессиональную карьеру фигуристки

Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко посоветовал 20-летней Евгении Медведевой завершить профессиональную карьеру фигуристки и заняться ледовыми шоу. По мнению спортсмена, в национальной сборной назрела серьезная конкуренция и, чтобы не опускаться до пятого и седьмого места в соревнованиях, девушке лучше уйти из спорта.

«Конкурировать с девочками с четверными прыжками невозможно. Если она хочет быть пятой, седьмой — это ее выбор. Туктамышевой объективно будет очень сложно, но у Лизы есть аксель и уже четверной тулуп. Еще сезончик можно посмотреть, как будет получаться перед Олимпиадой. Но надо объективно оценивать свои силы и силы соперниц. А соперницы растут и растут», — выразил свою позицию Плющенко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Фигурист отметил, что Медведева уже несколько лет представляла Россию на международных турнирах, однако теперь настал момент, когда у нее появились сильные, талантливые соперницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские фигуристки заняли весь пьедестал в соревнованиях по одиночному катанию на чемпионате Европы в австрийском Граце. Золотую медаль завоевала Алена Косторная. Второй стала Анна Щербакова, бронзу получила Александра Трусова.