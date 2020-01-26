Российские фигуристки завоевали весь призовой пьедестал Чемпионата Европы

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в соревнованиях по одиночному катанию на чемпионате Европы в австрийском Граце, пишет RT.

Золотую медаль завоевала Алена Косторная. Фигуристка, лидировавшая после короткой программы, получила за произвольный прокат 155,89 балла, и в сумме набрала 240,81 балла. Второй стала Анна Щербакова (237,76), бронзу получила Александра Трусова (225,34).

Подобный результат был достигнут на континентальном первенстве в 2016 году в Словакии — тогда триумфатором стала Евгения Медведева, второе место заняла Елена Радионова, третье — Анна Погорилая.

16-летняя Алена Косторная в нынешнем сезоне стала победительницей финала Гран-при, также одержав победы на этапах во Франции и Японии. По итогам чемпионата России Косторная стала второй.

15-летняя Анна Щербакова — двукратная чемпионка России, в текущем сезоне она победила на этапах Гран-при в Китае и США, в финале Гран-при стала второй. В прошлом сезоне Щербакова выиграла два этапа юниорского Гран-при и стала второй на чемпионате мира среди юниоров.

15-летняя Александра Трусова — бронзовый призер финала Гран-при, в ее активе серебро и бронза чемпионатов России. Спортсменке принадлежит мировой рекорд в произвольной программе. Эта юная фигуристка — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца, четверного тулупа и четверного флипа (она сделала его в произвольной программе в финале Гран-при), а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота. На минувшем чемпионате России Трусова заняла третье место.

Чемпионат Европы стартовал 22 января на ледовой арене Steiermarkhalle в Граце и завершается 26 января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фигуристки Щербакова, Косторная и Трусова вошли в состав сборной РФ на Чемпионат Европы.