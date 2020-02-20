Пилот пострадал в результате жесткой посадки вертолета под Ярославлем

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Карина Бернтгольц
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Воздушное судно приземлилось рядом с поселком Веслево.

Фото: www.globallookpress.com / Gerhard Zwerger-Schoner;

Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Ярославской области. Как стало известно 5-tv.ru, воздушное судно приземлилось в поселке Веслево в Переславском районе региона.

По предварительным данным, на борту находился только один пилот. Он получил травмы в результате посадки. По неофициальной информации, вертолет задел провода линии электропередачи и повредил лопасти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «СКОЛ», выполнявшего рейс из поселка Лескино в Сабетту, погибли два члена экипажа: пилот и бортмеханник. Причиной экстренного приземления авиалайнера на Ямале могла стать снежная буря.

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