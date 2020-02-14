Два человека погибли в результате жесткой посадки Ми-8 на Ямале

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «СКОЛ», выполнявшего рейс из поселка Лескино в Сабетту, погибли два члена экипажа: пилот и бортмеханник. Ранее сообщалось, что они оказались зажаты в салоне.

Как стало известно 5-tv.ru, на борту воздушного судна находились десять человек. Среди них — сотрудники «Газпромнефть-ГЕО» и «Газпромнефть-Снабжения». Предварительно, никто из работников компании не пострадал.

Согласно неофициальной информации, причиной экстренного приземления авиалайнера могла стать снежная буря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инцидент произошел неподалеку от поселка Сабетта. По предварительным данным, воздушное судно опрокинулось на крышу.