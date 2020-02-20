Блогер выдала съемку в IKEA за иллюстрацию отдыха на Бали

Инсценировку отдыха на Бали создала блогер Наталиа Тэйлор для подписчиков в Instagram. Девушка отправилась в IKEA и сделала там серию снимков вместе с подругой-фотографом Элли Амодео. Павильоны магазина выполняли роль дорогих апартаментов.

Instagram @natalia__taylor

Героиня снялась в ванной с полотенцем на голове, одетая в белый халат, в вечернем платье на лежаке у чайного столика на «террассе», у красивого зеркала и телефона в «элитном номере». К серии снимков она добавила индонезийскую геолокацию и подписи «Королева прибыла» и «Куда бы отправиться в следующий раз?». Так Тэйлор заставила пользователей думать, что находится на тропическом острове.

Как позже отметила сама Наталия, юзеры принялись комментировать ее отдых, желать ей хорошего времяпровождения и завидовать роскоши. Вскоре она опубликовала видео-разоблачение подлога на YouTube. Ролик посмотрели почти полтора миллиона человек.

Блогера обвинили в обмане и издевательстве. Как рассказала сама Тэйлор, такой акцией она хотела призвать любителей соцсетей не верить всему, что там публикуют Instagram-звезды.

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