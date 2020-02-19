Лена Миро в пух и прах раскритиковала знаменитость за кормление ребенка необъятной грудью в кафе

Недавно американская plus-size модель Эшли Грэм опубликовала в Instagram фотографии, на которых кормит своего ребенка грудью в общественном месте. Российского блогера Лену Миро возмутили подобные кадры. Она в пух и прах раскритиковала манекенщицу.

«Зачем она туда пришла? Эпатировать публику. Кто-то скажет, что она случайно кормит ребенка своей необъятной грудью? Вранье. Наглая ложь. Эшли забралась в Бронкс, договорилась о съемке. Посмотрите, дитя даже есть не хочет», — заявила российская знаменитость в блоге.

Instagram @ashleygraham

Лена Миро пришла в настоящее бешенство от размещенных американской звездой кадров. Блогер утверждает, что модель из США зарабатывает популярность исключительно за счет эпатажных выходок, не обладая при этом никакими талантами.

«Эшли Грэм никто и звать ее никак, а вся ее популярность основана лишь на том, чтобы, вызвав отвращение окружающих, стать узнаваемой, как Кардашьян. Вот она пришла в кафе и вывалила свою безобразную грудь для постановочной фотосессии. Отвратительно? Факт», — поделилась мнением блогер.

В Instagram на Лену Миро подписаны около 300 тысяч человек. Аудитория подписчиков Эшли Грэм перевалила за десять миллионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лена Миро раскритиковала Яну Рудковскую за боязнь старости.