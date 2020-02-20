За штурвалом вертолета, совершившего жесткую посадку под Ярославлем, находился блогер и бизнесмен Андрей Шелестов. 5-tv.ru публикует эксклюзивное фото с места крушения.

На страницу 46-летнего Шелестова в Instagram подписаны около 200 тысяч человек. На ней мужчина рассказывает о своей работе и нескольких хобби. Одно из них — пилотирование вертолета.

Жесткую посадку блогер совершил в поселке Веслево Ярославской области. В вертолете Robinson он находился один. С места происшествия его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предварительной причиной жесткой посадки вертолета считается столкновение лопастей с проводами линии электропередачи.