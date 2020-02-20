Наследник имущества бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева Роман Радов рассказал 5-tv.ru подробности судебного процесса по поводу завещания певца.

Мужчина напомнил, что на одном из заседаний человек под именем Андрей Григорьев-Апполонов заявил о состоянии невменяемости бывшего солиста перед смертью. При этом Радов затруднился сказать, был ли это тезка знаменитого участника группы, либо он сам.

«Тут не разберешь, какой Андрей Григорьев-Аполлонов. Да, был выставлен свидетелем. Но какой конкретно, я не знаю. Мой адвокат сказал, что не важно, какой это Григорьев-Аполлонов, если у него нет медицинского образования, как он может подавать иск о невменяемости», — отметил он.

По словам Радова, процесс продолжается. Отношения с гражданской женой Яковлева Александрой Куцевол были «чудесные», но до вступления в силу завещания.

«Потому что я изначально обещал Саше долю в недвижимости, но потом она сказала, что ей этого мало», — рассказал он.

Радов также утверждает, что взял на себя долг Олега, чтобы помочь тем самым Александре и Татьяне — племяннице певца.

Говоря о последнем периоде жизни Яковлева Радов рассказал, что тот «почему-то очень верил, что сможет выкарабкаться без помощи врачей».

«Вообще у него была какая-то странная мечта — умереть на сцене, в расцвете сил. Он не представлял себя пожилым человеком», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд отказал Куцевол, называющей себя вдовой Олега Яковлева, в доле в наследстве. Но женщина отказывается покидать квартиру на Дербеневской набережной в центре Москвы стоимостью более 20 миллионов рублей.