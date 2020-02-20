У звезды «Гарри Поттера» обнаружили рак третьей стадии

Британская актриса и романистка Джули Уолтерс, известная по роли матери Рона Уизли в экранизации «Гарри Поттера», призналась, что больна раком. В эфире BBC она рассказала, что болезнь уже прогрессировала до третьей стадии.

По словам актрисы, о своем недуге она узнала 18 месяцев назад, когда обратилась к врачам с жалобой на легкое расстройство желудка. Вскоре у нее диагностировали две опухоли толстой кишки. По ее признанию, вначале она не верила медикам, думала, что допущена какая-то ошибка.

«Я сначала подумала, что это все глупости и они, скорее всего, допустили ошибку. Не могла в это поверить», — сказала Уолтерс.

Позднее стало ясно, что рак распространился на лимфатические узлы. Сейчас актриса намерена завершить карьеру и заняться здоровьем. Картина «Таинственный сад» может стать последней с ее участием.

69-летняя Джули Уолтерс известна зрителям по таким картинам как «Гарри Поттер», «Мэри Поппинс возвращается», Мамма MIA! , «Джейн Остин». Фильм «Таинственный сад» с ее участием должен выйти в прокат весной 2020 года, там Уолтерс сыграла в паре с Колином Фертом.

Ранее 5-tv.ru писал, какие виды онкологии реже всего удается медикам определить на начальной стадии заболевания.