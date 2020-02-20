Беглеца, подозреваемого в зверском убийстве матери, задержали

Мужчину, который сбежал в Петербурге от оперативников по дороге в суд, где ему должны были избирать меру пресечения, задержали. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает телеканал 78.ru. Алексей Т. подозревается в жестоком убийстве своей матери.

По предварительным данным, 17 февраля в дежурную часть обратился петербуржец, работающий машинистом экскаватора во Всеволожском районе Ленинградской области. По его словам, на территории бетонного завода малознакомый ему мужчина попросил его закопать бочку, в которой позднее правоохранители обнаружили труп 63-летней женщины.

Алексей Т. был задержан, но 19 февраля перед тем, как суд должен был избрать ему меру пресечения, он находился один со следователем в помещении, откуда ему удалось сбежать. Сегодня правоохранители по горячим следам задержали беглеца на Хасанской улице в Красногвардейском районе Северной столицы.