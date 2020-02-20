Алена Шишкова покрасовалась в образе Сейлор Мун
Девушка проверила поклонников на знание классики аниме, оставив подпись под фото — «Лунная призма, дай мне силу».
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Фото, видео: Instagram @missalena.92
Модель Алена Шишкова выложила в Instagram фото с отсылкой к образу из аниме «Сейлор Мун». На нем она предстает с аппликацией из звездочек и месяца на лбу, а сопровождает снимок цитата.
«Лунная призма, дай мне силу», — прокомментировала пост модель.
Фанаты девушки оказались догадливыми и опознали цитату из знаменитого японского мультика, снискавшего популярность в России в 90-е. Многие отметили, как хорошо Алене с натуральным цветом волос.
«Не все поймут, немногие вспомнят — Сейлор Мун»
«Ооо, в детстве обожала этот мультфильм»
«Родной цвет волос — просто супер! Натур холодный блонд — очень красиво, не стоит краситься, я думаю», — комментировали поклонники Шишковой.
Ранее 5-tv.ru писал, что Алена Шишкова призналась фанатам, что у нее проблемы с прикусом. Выровнять зубы она намерена с помощью капп с бриллиантами — «как у рэперов».
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