Алена Шишкова покрасовалась в образе Сейлор Мун

Модель Алена Шишкова выложила в Instagram фото с отсылкой к образу из аниме «Сейлор Мун». На нем она предстает с аппликацией из звездочек и месяца на лбу, а сопровождает снимок цитата.

«Лунная призма, дай мне силу», — прокомментировала пост модель.

Фанаты девушки оказались догадливыми и опознали цитату из знаменитого японского мультика, снискавшего популярность в России в 90-е. Многие отметили, как хорошо Алене с натуральным цветом волос.

Instagram @missalena.92

«Не все поймут, немногие вспомнят — Сейлор Мун»

«Ооо, в детстве обожала этот мультфильм»

«Родной цвет волос — просто супер! Натур холодный блонд — очень красиво, не стоит краситься, я думаю», — комментировали поклонники Шишковой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алена Шишкова призналась фанатам, что у нее проблемы с прикусом. Выровнять зубы она намерена с помощью капп с бриллиантами — «как у рэперов».