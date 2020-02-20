Австралийка потратила 1,5 миллиона рублей на тату всего тела и глаз
Девушка призналась, что бить синий тон на глазные яблоки было очень больно, но теперь она счастлива.
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Фото, видео: Instagram @ambs_luke
Молодая австралийка Эмбер Бриана Люк (Amber Breeana Luke) потратила на татуировки целое состояние. Как пишет Mirror, стоимость всех тату 24-летней девушки составила более 40 тысяч долларов (более 1,5 миллиона рублей — Прим. Ред.).
Первую татуировку Эмбер сделала в 16 лет. Вскоре она стала увлекаться росписью своего тела всерьез, и сейчас на ее коже 150 тату. Тело австралийки покрыто диковинными изображениями животных, черепов, цветов, а главная особенность Эмбер — татуаж белков глаз. Они теперь имеют синеватый оттенок, так как это самый любимый цвет девушки. По признанию самой Эмбер, наносить покрытие на глаза было больнее всего, но теперь она вознаграждена за свои муки, так как каждый день чувствует себя счастливой, глядя в зеркало.
«Те ощущения, которые я получаю при нанесении татуировки, нельзя сравнить ни с чем. Я буквально чувствую, как негативная энергия испаряется из моего тела минута за минутой», — говорит сегодня Эмбер.
Яркая и неординарная внешность молодой особы сделала ее Instagram-знаменитостью — на ее аккаунт подписано почти 60 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что актер Орландо Блум сделал татуировку с именем сына, однако умудрился допустить в этой сокровенной надписи ошибку.
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