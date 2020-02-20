«Гарику выговор!» — Кристина Асмус продемонстрировала, как поглощает доширак

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Светлана Александрова
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Поклонники актрисы постоянно беспокоятся, что она слишком худая.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Кристина Асмус порадовала поклонников, которые были очень обеспокоены ее худобой. Актриса продемонстрировала, что не голодает, выложив на своей странице в Instagram фото с отрытой коробкой лапши быстрого приготовления.

«До и после ширак», — подписала снимок Кристина.

Подписчики отреагировали на пост очень бурно. Одни активно интересуются, с чем именно предпочитает лапшу Асмус — с курицей, с говядиной или с морепродуктами, и ест ли такую еду супруг актрисы Гарик Харламов.

Instagram @asmuskristina

«Наш человек!»

«Пища богов!»

«Лекарство после хорошей гулянки».

«Гарик ты до чего жену довел!»

«Гарику выговор!»

«Крис, ты прекрасна! Даже с дошиком!» — пишут фанаты.

Ранее, как писал 5-tv.ru, поклонники Асмус запустили хэштэг #покормитекристину, увидев фото, на котором актриса позирует на диване с голыми ногами.

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