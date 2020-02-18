Кристина Асмус опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, которое вызывало искреннее беспокойство поклонников. Они стали переживать из-за, как им показалось, болезненной худобой знаменитости.

В кадре звезда кино и сериалов позирует на диване в короткой юбке и бежевом облегающем топе. Асмус элегантно выставила обнаженные ноги на передний план.

Instagram @asmuskristina

Фанаты обратили внимание на слишком, по их мнению, тощие ноги знаменитости. Пользователи сети даже запустили хэштэг #покормитекристину, пишет ФАН.

«Какая худая»;

«Кристина тебе нужно срочно покушать. Ноги какие худые, или это такой ракурс?»;

«Вас дома не кормят?»;

«Ты чего такая худенькая, Крис?»;

«Ты такая худая, что у меня из холодильника исчезла вся еда»;

«Вот это фигурка, наверное, уже меньше 45 килограммов», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Асмус снялась в образе зомби.