«Вас дома не кормят?» — Асмус напугала поклонников чересчур худыми ногами
Актриса выложила фото в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Кристина Асмус опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, которое вызывало искреннее беспокойство поклонников. Они стали переживать из-за, как им показалось, болезненной худобой знаменитости.
В кадре звезда кино и сериалов позирует на диване в короткой юбке и бежевом облегающем топе. Асмус элегантно выставила обнаженные ноги на передний план.
Фанаты обратили внимание на слишком, по их мнению, тощие ноги знаменитости. Пользователи сети даже запустили хэштэг #покормитекристину, пишет ФАН.
«Какая худая»;
«Кристина тебе нужно срочно покушать. Ноги какие худые, или это такой ракурс?»;
«Вас дома не кормят?»;
«Ты чего такая худенькая, Крис?»;
«Ты такая худая, что у меня из холодильника исчезла вся еда»;
«Вот это фигурка, наверное, уже меньше 45 килограммов», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Асмус снялась в образе зомби.
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