Экс-помощницу вице-премьера РФ подозревают в получении взяток путевками
По версии следствия, бывшая чиновница дважды съездила в отпуск на сумму четыре миллиона рублей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Экс-помощница вице-премьера РФ Анастасия Алексеева подозревается в получении взяток на четыре миллиона рублей. По данным Следственного комитета, бывшая чиновница получила две путевки в отпуск в Доминикану и на Пхукет на эту сумму.
По этому делу задержан гражданин США Джин Мирон Спектор, который подозревается в «посредничестве во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Басманный суд в Москве решает вопрос об его аресте. Об американце известно, что он запатентовал в России лекарство от онкозаболеваний.
Ранее сообщалось, что Анастасия Алексеева работала в секретариате первого вице-премьера. До прихода в правительство она была советником департамента социального развития и национальных приоритетов экспертного управления Кремля.
Она была уволена в 2018 году из-за утечек конфиденциальной информации вследствие ее некорректной работы. В частности, она использовала публичные почтовые сервисы для пересылки документов.
Как передавал 5-tv.ru, первого замминистра ЖКХ Забайкалья заподозрили в получении взятки.
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