Экс-помощницу вице-премьера РФ подозревают в получении взяток путевками

Экс-помощница вице-премьера РФ Анастасия Алексеева подозревается в получении взяток на четыре миллиона рублей. По данным Следственного комитета, бывшая чиновница получила две путевки в отпуск в Доминикану и на Пхукет на эту сумму.

По этому делу задержан гражданин США Джин Мирон Спектор, который подозревается в «посредничестве во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Басманный суд в Москве решает вопрос об его аресте. Об американце известно, что он запатентовал в России лекарство от онкозаболеваний.

Ранее сообщалось, что Анастасия Алексеева работала в секретариате первого вице-премьера. До прихода в правительство она была советником департамента социального развития и национальных приоритетов экспертного управления Кремля.

Она была уволена в 2018 году из-за утечек конфиденциальной информации вследствие ее некорректной работы. В частности, она использовала публичные почтовые сервисы для пересылки документов.

Как передавал 5-tv.ru, первого замминистра ЖКХ Забайкалья заподозрили в получении взятки.