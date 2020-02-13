Первого замминистра ЖКХ Забайкалья заподозрили в получении взятки

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Валентин Черников
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Силовики провели обыски дома и в рабочем кабинете Олега Кузнецова. Чиновника задержали на 48 часов.

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Фото, видео: пресс-служба администрации Читы

Следственное управление СКР по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело о взятке в отношении первого заместителя министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Олега Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2016 году Кузнецов на посту главы администрации Читы получил взятку от читинского предпринимателя за оказание ему общего покровительства. Как считают правоохранители, бизнесмен расплатился с чиновником не деньгами. Вместо финансовой компенсации он бесплатно провел работы по благоустройству придомовой территории частного дома покровителя. Стоимость работ оценили в два миллиона рублей.

Следователи совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ провели обыски дома и в рабочем кабинете подозреваемого. Кузнецова задержали на 48 часов.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-министр транспорта Карелии арестован по обвинению во взяточничестве.

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