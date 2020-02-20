Центр имени Елизаветы Глинки открылся в Москве
Елизавета Глинка погибла три года назад в авиакатастрофе над Черным морем, но ее благотворительные проекты продолжают коллеги и родные.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Москве открылся Центр-музей Елизаветы Глинки. Церемонию приурочили ко дню рождения доктора Лизы. После ее гибели в авиакатастрофе над Черным морем три года назад ее благотворительные проекты продолжают коллеги и родные. В центр приходят люди, которым нужна помощь. А музей милосердия и доброты вдохновляет и волонтеров, и их подопечных.
«Никакие гранты мы не получали и не будем получать, как Елизавета. И все деньги приходят только от частных лиц, которые хотят поддержать. И вообще, не столько вопрос в деньгах, а в помощи в вещах, время — в отличие от типичной благотворительности это основывается на волонтерах», — рассказал руководитель благотворительного фонда имени Елены Глинки Глеб Глинка.
В музее представлены личные вещи доктора Лизы, много фотографий. Она помогала тяжелобольным, вывозила детей из-под обстрелов в Донбассе, собирала гуманитарную помощь для пострадавших от наводнений и пожаров, кормила и лечила бездомных.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая общеобразовательная школа в Новосибирске названа в честь Елизаветы Глинки.
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