Какие имена новорожденных петербуржцев стали самыми популярными в 2019 году?
Жители города на Неве предпочитали назвать своих малышей традиционно.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller, imagebroker/Klaus-Peter Wolf, imagebroker/Carsten Leuzinger, Dr. Wilfried Bahnmüller, imagebroker/thomas kroeger
Петербуржцы для своих новорожденных выбирали традиционные имена. Как рассказал по итогам 2019 года председатель Комитета по делам записи актов гражданского состояния Александр Забайкин, самыми популярными у мальчиков оказались имена Александр, Михаил, Максим, Артем, Иван, Роман. Среди девочек лидируют Софии, Алисы, Марии, Анны и Анастасии.
При этом в Северной столице отмечается стабильная тенденция — представителей сильного пола рождается значительно больше. Так, за указанный период на свет появились 30 709 мальчиков, а девочек -28 956, передает 78.ru.
Средний возраст родителей на протяжении последних лет продолжает повышаться. В прошлом году при рождении первенца средний возраст матери составил 29 лет, а у отца — 32 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие необычные имена дали москвичи своим детям в 2019 году.
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