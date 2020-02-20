Какие имена новорожденных петербуржцев стали самыми популярными в 2019 году?

Петербуржцы для своих новорожденных выбирали традиционные имена. Как рассказал по итогам 2019 года председатель Комитета по делам записи актов гражданского состояния Александр Забайкин, самыми популярными у мальчиков оказались имена Александр, Михаил, Максим, Артем, Иван, Роман. Среди девочек лидируют Софии, Алисы, Марии, Анны и Анастасии.

При этом в Северной столице отмечается стабильная тенденция — представителей сильного пола рождается значительно больше. Так, за указанный период на свет появились 30 709 мальчиков, а девочек -28 956, передает 78.ru.

Средний возраст родителей на протяжении последних лет продолжает повышаться. В прошлом году при рождении первенца средний возраст матери составил 29 лет, а у отца — 32 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие необычные имена дали москвичи своим детям в 2019 году.