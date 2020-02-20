Президент Швейцарии пригласила на свое 60-летие сограждан, родившихся с ней в один день

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга пригласила на свой день рождения всех граждан страны, которые родились с ней в один день. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Я с нетерпением жду вашей регистрации на мой день рождения», — призналась Соммаруга, которая отметит 14 мая свое 60-летие.

Приведенную выше фразу глава государства написала на трех языках: немецком, французском и итальянском. Под каждой она разместила ссылку, ведущую на портал правительства Швейцарии.

«Любой, кому исполняется 60 лет 14 мая 2020 года, сердечно приглашается на небольшой праздник в эту дату. Празднование состоится в районе Большого Берна», — говорится в объявлении на сайте.

Под публикацией можно найти анкету, в которую нужно внести информацию о себе. После ее проверки и одобрения отправитель сможет стать гостем на юбилее президента Швейцарии.

В 1960 году в Швейцарии родилось около 95 тысяч людей. Если разделить это число на 365 дней в году, то получится, что на юбилей к президенту могут попасть около 260 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, как отпраздновал день рождения президент Украины Владимир Зеленский.