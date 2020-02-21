Исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар объявил себя трансгендером

Поп-звезда нулевых Оскар (настоящее имя — Шамиль Малкандуев) объявил себя первой в российском шоу-бизнесе трансгендерной женщиной, пишет РЕН ТВ.

Теперь 41-летний уроженец Нальчика просит называть себя Скарлетт и говорит о себе в женском роде.

«В 13 лет я прочитала книгу „Унесенные ветром“, и Скарлетт О’Хара вдохновила меня быть сильнее и не сдаваться. В какой-то степени я ассоциировалась с ней», — рассказал экс-Оскар-Шамиль.

По словам Скарлетт, будучи подростком было сложно найти друзей.

«Я никогда не стеснялась своей женственности и не прятала ее. Поэтому в школе было очень сложно ассимилироваться и найти друзей. Благодаря увлечению музыкой мне удалось создать свою вселенную и не позволять обыденности захватить меня», — поделилась новоявленная артистка.

В дальнейшем Малкандуев неоднократно подвергался нападениям скинхедов из-за своего внешнего вида.

Скарлетт призналась, что когда-то думала завести семью из-за ощущения собственной греховности.

«Если ты человек с „нормальной ориентацией“ с точки зрения религии, то имеешь право наслаждаться сексом в браке, имеешь право любить. Но если ты не испытываешь интереса к противоположному полу, ты для многих священнослужителей автоматически будешь гореть в аду. Но разве у человека можно отобрать право на любовь?» — недоумевает исполнительница.

Facebook @scarlettqueenpage

Оскар стал популярен в начале 2000-х годов. Среди наиболее известных хитов артиста — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».

Ранее женщина в США, сменившая пол после изнасилования, заявила, что хочет вернуться в свое тело.