Исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар объявил себя трансгендером
Теперь артист просит называть его Скарлетт и обращаться к нему в женском роде.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Фото, видео: Facebook @scarlettqueenpage; www.globallookpress.com / Ekaterina Hmyrova
Поп-звезда нулевых Оскар (настоящее имя — Шамиль Малкандуев) объявил себя первой в российском шоу-бизнесе трансгендерной женщиной, пишет РЕН ТВ.
Теперь 41-летний уроженец Нальчика просит называть себя Скарлетт и говорит о себе в женском роде.
«В 13 лет я прочитала книгу „Унесенные ветром“, и Скарлетт О’Хара вдохновила меня быть сильнее и не сдаваться. В какой-то степени я ассоциировалась с ней», — рассказал экс-Оскар-Шамиль.
По словам Скарлетт, будучи подростком было сложно найти друзей.
«Я никогда не стеснялась своей женственности и не прятала ее. Поэтому в школе было очень сложно ассимилироваться и найти друзей. Благодаря увлечению музыкой мне удалось создать свою вселенную и не позволять обыденности захватить меня», — поделилась новоявленная артистка.
В дальнейшем Малкандуев неоднократно подвергался нападениям скинхедов из-за своего внешнего вида.
Скарлетт призналась, что когда-то думала завести семью из-за ощущения собственной греховности.
«Если ты человек с „нормальной ориентацией“ с точки зрения религии, то имеешь право наслаждаться сексом в браке, имеешь право любить. Но если ты не испытываешь интереса к противоположному полу, ты для многих священнослужителей автоматически будешь гореть в аду. Но разве у человека можно отобрать право на любовь?» — недоумевает исполнительница.
Оскар стал популярен в начале 2000-х годов. Среди наиболее известных хитов артиста — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
Ранее женщина в США, сменившая пол после изнасилования, заявила, что хочет вернуться в свое тело.
Нашли ошибку?