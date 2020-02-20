В «Шереметьево» прокомментировали информацию об обрушении потолка

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Марина Неруцких
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В сети появилось фото с частично обвалившимся подвесным потолком в одном из залов аэропорта.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

В аэропорту «Шереметьево» прокомментировали появившееся в сети фото с частично обрушившимся подвесным потолком в одном из залов воздушной гавани. По неподтвержденной информации, инцидент произошел в терминале C.

«Неактуальная информация. Ведутся работы в одном из помещений, которое закрыто для пассажиров <...> Ничего сверхъестественного не произошло. Пассажиров нет», — заявил начальник пресс-службы аэропорта «Шереметьево» Роман Генис.

На снимке, распространенном в интернете видно, что конструкция упала прямо на кресла для пассажиров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Шереметьево» обвалился потолок.

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