В «Шереметьево» прокомментировали информацию об обрушении потолка

В аэропорту «Шереметьево» прокомментировали появившееся в сети фото с частично обрушившимся подвесным потолком в одном из залов воздушной гавани. По неподтвержденной информации, инцидент произошел в терминале C.

«Неактуальная информация. Ведутся работы в одном из помещений, которое закрыто для пассажиров <...> Ничего сверхъестественного не произошло. Пассажиров нет», — заявил начальник пресс-службы аэропорта «Шереметьево» Роман Генис.

На снимке, распространенном в интернете видно, что конструкция упала прямо на кресла для пассажиров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Шереметьево» обвалился потолок.