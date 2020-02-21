Минпромторг предлагает резко повысить транспортный налог на автохлам

В России может увеличиться транспортный налог на старые автомобили. С таким предложением выступил Минпромторг. Платить больше будут владельцы машин с экологическим классом Евро-3 и ниже.

Самой жесткой мерой может стать запрет на коммерческую эксплуатацию автомобилей самого низкого класса. То есть Евро-1 и Евро-0. По мнению авторов проекта, это поможет улучшить экологическую ситуацию в городах.

Повышение налога затронет миллионы автовладельцев. К примеру, в Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано около трех миллионов автомобилей. И большая часть из них попадает под повышенную налоговую ставку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России снизили налог на роскошные автомобили.