Минпромторг предлагает резко повысить транспортный налог на автохлам
Если, инициатива встретит одобрение, то платить больше будут владельцы машин с экологическим классом Евро-3 и ниже.
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Фото, видео: ТАСС / Пименов Роман; 5-tv.ru
В России может увеличиться транспортный налог на старые автомобили. С таким предложением выступил Минпромторг. Платить больше будут владельцы машин с экологическим классом Евро-3 и ниже.
Самой жесткой мерой может стать запрет на коммерческую эксплуатацию автомобилей самого низкого класса. То есть Евро-1 и Евро-0. По мнению авторов проекта, это поможет улучшить экологическую ситуацию в городах.
Повышение налога затронет миллионы автовладельцев. К примеру, в Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано около трех миллионов автомобилей. И большая часть из них попадает под повышенную налоговую ставку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России снизили налог на роскошные автомобили.
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