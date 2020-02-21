Ученые объяснили, как излишняя привязанность к смартфону влияет на мозг
Изменения в структуре клеток головного мозга «смартфонозависимых» напоминают трансформации у наркоманов.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Фото, видео: www.globallookpress.com / Heline Vanbeselaere, Siegfried Kuttig, Milos Ruml, FrankHoermann/SVEN SIMON, m3
Ученые объяснили, как излишняя привязанность к смартфону влияет на мозг. Выяснилось, что чрезмерное пристрастие к гаджету может повлиять на структуру мозга. В частности, речь идет об уменьшении объема серого вещества.
В ходе масштабного эксперимента международная исследовательская группа «просканировала» мозг 22 испытуемых на МРТ (магнитно-резонансной томографии — Прим.ред.). Ученые обнаружили, что у зависимых от телефонов значительно уменьшились в размерах нижняя височная доля, островковая кора и гиппокампальная формация.
Специалисты объяснили, что серое вещество непосредственно отвечает за речевой аппарат, зрение, функции контроля эмоций и память. Некоторые изменения в мозге пристрастившихся к смартфонам напоминают деструктивные трансформации в головах наркозависимых.
Зависимость от смартфона (smartphone addiction или SPA) относительно недавно появившийся метод. В настоящий момент данный «диагноз» не включен в Международную классификацию болезней.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые объяснили, как смартфоны влияют на появление синяков под глазами по утрам.
Нашли ошибку?