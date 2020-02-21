Ученые объяснили, как излишняя привязанность к смартфону влияет на мозг

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Ниса Мурзанаева
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Изменения в структуре клеток головного мозга «смартфонозависимых» напоминают трансформации у наркоманов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Heline Vanbeselaere, Siegfried Kuttig, Milos Ruml, FrankHoermann/SVEN SIMON, m3

Ученые объяснили, как излишняя привязанность к смартфону влияет на мозг. Выяснилось, что чрезмерное пристрастие к гаджету может повлиять на структуру мозга. В частности, речь идет об уменьшении объема серого вещества.

В ходе масштабного эксперимента международная исследовательская группа «просканировала» мозг 22 испытуемых на МРТ (магнитно-резонансной томографии — Прим.ред.). Ученые обнаружили, что у зависимых от телефонов значительно уменьшились в размерах нижняя височная доля, островковая кора и гиппокампальная формация.

Специалисты объяснили, что серое вещество непосредственно отвечает за речевой аппарат, зрение, функции контроля эмоций и память. Некоторые изменения в мозге пристрастившихся к смартфонам напоминают деструктивные трансформации в головах наркозависимых.

Зависимость от смартфона (smartphone addiction или SPA) относительно недавно появившийся метод. В настоящий момент данный «диагноз» не включен в Международную классификацию болезней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые объяснили, как смартфоны влияют на появление синяков под глазами по утрам.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
64.30
0.56 69.42
0.65
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