Ученые объяснили, как излишняя привязанность к смартфону влияет на мозг. Выяснилось, что чрезмерное пристрастие к гаджету может повлиять на структуру мозга. В частности, речь идет об уменьшении объема серого вещества.

В ходе масштабного эксперимента международная исследовательская группа «просканировала» мозг 22 испытуемых на МРТ (магнитно-резонансной томографии — Прим.ред.). Ученые обнаружили, что у зависимых от телефонов значительно уменьшились в размерах нижняя височная доля, островковая кора и гиппокампальная формация.

Специалисты объяснили, что серое вещество непосредственно отвечает за речевой аппарат, зрение, функции контроля эмоций и память. Некоторые изменения в мозге пристрастившихся к смартфонам напоминают деструктивные трансформации в головах наркозависимых.

Зависимость от смартфона (smartphone addiction или SPA) относительно недавно появившийся метод. В настоящий момент данный «диагноз» не включен в Международную классификацию болезней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые объяснили, как смартфоны влияют на появление синяков под глазами по утрам.