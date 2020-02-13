Ученые объяснили, как смартфоны влияют на появление синяков под глазами по утрам
Устройства излучают синий спектр света, в результате чего замедляется выработка гормона сна мелатонина.
Смотрите также:
Закрыть
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко
Ученые объяснили, как смартфоны и другие гаджеты влияют на появление темных кругов под глазами у пользователей по утрам. По словам экспертов, устройства излучают синий спектр света, который воспринимается человеческим организмом как дневное освещение. В результате замедляется выработка гормона сна мелатонина, и мозг переходит в режим бодрствования.
Такие изменения нарушают естественный цикл сна и могут спровоцировать бессонницу, отмечают 7дней.ru. Из-за этого человек может утром проснуться невыспавшимся с синяками под глазами. Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют включить на телефоне ночной режим.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что смартфоны популярных производителей Samsung и Apple признаны в Соединенных Штатах чрезмерно опасными для здоровья человека. Некоторые модели гаджетов в разы превышают уровень допустимого излучения.
Нашли ошибку?