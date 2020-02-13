Ученые объяснили, как смартфоны влияют на появление синяков под глазами по утрам

Ученые объяснили, как смартфоны и другие гаджеты влияют на появление темных кругов под глазами у пользователей по утрам. По словам экспертов, устройства излучают синий спектр света, который воспринимается человеческим организмом как дневное освещение. В результате замедляется выработка гормона сна мелатонина, и мозг переходит в режим бодрствования.

Такие изменения нарушают естественный цикл сна и могут спровоцировать бессонницу, отмечают 7дней.ru. Из-за этого человек может утром проснуться невыспавшимся с синяками под глазами. Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют включить на телефоне ночной режим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что смартфоны популярных производителей Samsung и Apple признаны в Соединенных Штатах чрезмерно опасными для здоровья человека. Некоторые модели гаджетов в разы превышают уровень допустимого излучения.