Российская эстрадная певица Юлия Савичева продемонстрировала подписчикам в Instagram роковой образ. Поп-дива, которая уже не раз восхищала фанатов нежными и утонченными нарядами, решила кардинально преобразиться. Она примерила сексуальное боди с длинным рукавом и поясом, поверх которого накинула модный черный плащ.

В таком стильном и эксцентричном образе артистка провела фотосессию. В Instagram звезда поделилась одним из получившихся кадров. Оторвать от нее глаз было просто невозможно.

Instagram @yuliasavicheva

Поклонники буквально влюбились с первого взгляда в умопомрачительную артистку и принялись осыпать Савичеву комплиментами. Им понравилось все: начиная с ракурса, композиции съемки и заканчивая макияжем и фигурой самой исполнительницы. Особенно пользователей восхитило то, что знаменитость оголила стройные ноги — они просто не могли ими налюбоваться.

«Вау, вот это наряд!»

«Ноги — с ума сойти!»

«Сексуальная!»

«Вот это да! Ваше бедро мне в глаз!»

«Самая прикольная рыжая девочка в мире!» — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Савичева удивила фанатов татуировкой.