«Ноги — с ума сойти!» — Савичева в роковом боди раззадорила фанатов
На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором позирует в провокационном образе.
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Фото, видео: Instagram @yuliasavicheva
Российская эстрадная певица Юлия Савичева продемонстрировала подписчикам в Instagram роковой образ. Поп-дива, которая уже не раз восхищала фанатов нежными и утонченными нарядами, решила кардинально преобразиться. Она примерила сексуальное боди с длинным рукавом и поясом, поверх которого накинула модный черный плащ.
В таком стильном и эксцентричном образе артистка провела фотосессию. В Instagram звезда поделилась одним из получившихся кадров. Оторвать от нее глаз было просто невозможно.
Поклонники буквально влюбились с первого взгляда в умопомрачительную артистку и принялись осыпать Савичеву комплиментами. Им понравилось все: начиная с ракурса, композиции съемки и заканчивая макияжем и фигурой самой исполнительницы. Особенно пользователей восхитило то, что знаменитость оголила стройные ноги — они просто не могли ими налюбоваться.
«Вау, вот это наряд!»
«Ноги — с ума сойти!»
«Сексуальная!»
«Вот это да! Ваше бедро мне в глаз!»
«Самая прикольная рыжая девочка в мире!» — отметили юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Савичева удивила фанатов татуировкой.
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