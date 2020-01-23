Певица Юлия Савичева выложила яркое фото на своей странице в Instagram. На нем можно увидеть смелую татуировку на теле знаменитости.
На фото Савичева сидит на красном шкафу в необычной белой юбке и коротком черном топе, открывающем живот. Из-под топа на левом боку выглядывают пять строчек вытатуированного текста и подпись к ним.
Эта татуировка была у знаменитости как минимум с сентября 2018 года. Тогда она выложила в Instagram снимок, на котором можно увидеть данный рисунок. Однако с тех пор подобных фото от Савичевой не было, поэтому некоторые заметили смелое тату только сейчас. Кроме удивления, в комментариях делают комплименты образу певицы.
«А можно тату показать?»
«Юлия, а давно у вас появилась эта татуировка?»
«Обжигающая сердца Юленька!»
«Классная юбка!» — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери. Подписчики раскритиковали артистку за такое решение.