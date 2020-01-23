Певица Юлия Савичева выложила яркое фото на своей странице в Instagram. На нем можно увидеть смелую татуировку на теле знаменитости.

На фото Савичева сидит на красном шкафу в необычной белой юбке и коротком черном топе, открывающем живот. Из-под топа на левом боку выглядывают пять строчек вытатуированного текста и подпись к ним.

Instagram @yuliasavicheva

Эта татуировка была у знаменитости как минимум с сентября 2018 года. Тогда она выложила в Instagram снимок, на котором можно увидеть данный рисунок. Однако с тех пор подобных фото от Савичевой не было, поэтому некоторые заметили смелое тату только сейчас. Кроме удивления, в комментариях делают комплименты образу певицы.

Instagram @yuliasavicheva

«А можно тату показать?»

«Юлия, а давно у вас появилась эта татуировка?»

«Обжигающая сердца Юленька!»

«Классная юбка!» — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери. Подписчики раскритиковали артистку за такое решение.