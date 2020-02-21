Шесть человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с маршруткой в Уфе

Шесть человек, включая семилетнюю девочку, пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Уфе. Как сообщил на своей странице в Facebook начальник ГИБДД Республики Башкирия Динар Гильмутдинов, авария произошла вечером 20 февраля на проспекте Октября.

По предварительной версии, 66-летний водитель Vortex Estina решил с левой полосы повернуть направо во двор. В этот момент произошло столкновение с попутно ехавшей маршруткой. Стоит отметить, что микроавтобус двигался по выделенной полосе для общественного транспорта.

В результате ДТП в больнице оказалась семилетняя пассажирка легковушки. Пять пассажиров маршрутки обратились за медицинской помощью. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.