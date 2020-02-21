Шесть человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с маршруткой в Уфе

|
Василий Заика
19

Авария произошла вечером 20 февраля на проспекте Октября.

Фото: Facebook / Динар Загитович Гильмутдинов

Шесть человек, включая семилетнюю девочку, пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Уфе. Как сообщил на своей странице в Facebook начальник ГИБДД Республики Башкирия Динар Гильмутдинов, авария произошла вечером 20 февраля на проспекте Октября.

По предварительной версии, 66-летний водитель Vortex Estina решил с левой полосы повернуть направо во двор. В этот момент произошло столкновение с попутно ехавшей маршруткой. Стоит отметить, что микроавтобус двигался по выделенной полосе для общественного транспорта.

В результате ДТП в больнице оказалась семилетняя пассажирка легковушки. Пять пассажиров маршрутки обратились за медицинской помощью. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Facebook / Динар Загитович Гильмутдинов

+1° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.74
0.05 68.77
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2