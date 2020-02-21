ВКонтакте объявила конкурс на лучший трейлер к несуществующему фильму

ВКонтакте и сеть кинотеатров «КАРО» проводят конкурс на лучший трейлер к выдуманному фильму. Участнику необходимо снять ролик длительностью до двух минут, рассказав при этом о сюжете несуществующей картины.

Работу победителя будут неделю показывать в кинотеатрах сети «КАРО» с указанием авторства. Опубликовать трейлер можно как в своем сообществе, так и на личной странице в соцсети, сопроводив пост хештегом #VKTalents_Karo до 15 марта 2020 года включительно.

Победителя конкурса выберет жюри, в состав которого вошли режиссеры Андрей Кончаловский и Ладо Кватания, а также киноблогер Cut the Crap и президент «КАРО» Ольга Зинякова. Итоги будут опубликованы 20 марта 2020 года в сообществе ВКонтакте с авторами.

Также жюри выберет двух призеров, которым, как и победителю, вручат вип-карты в «КАРО» на год ежедневного посещения кино, промокупоны на продвижение VK номиналом 20 000 рублей и сувениры от соцсети. Помимо этого, трое финалистов получат приглашение на церемонию награждения с показом лучших видеороликов, которая пройдет 30 марта 2020 года в киноцентре «Октябрь» в Москве.

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