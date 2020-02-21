Телеведущая Юлия Барановская взбудоражила поклонников новым имиджем. В Instagram она выложила фото, на котором предстала блондинкой с челкой, чем немало удивила поклонников. Такую резкую трансформацию образа она объяснила тем, что стилист якобы застал ее врасплох.

«Доброе утро! @sv_atelier пришел в 6 утра и воспользовался тем, что я спала. Так что сегодня я блондинка с челкой, а завтра посмотрим», — написала Барановская.

Чуткие поклонники тут же раскусили задумку ведущей, опознав, что на ней всего лишь парик. Во всяком случае, многие выразили на это надежду, отметив, что с натуральным цветом Юлии гораздо лучше.

Instagram @baranovskaya_tv

«Юлечка, только не блонди»

«Надеюсь это парик?»

«Темнее лучше, выразительные глаза, другой взгляд…»

«Для шока окружающих самое то. А так, Юль, ты душой красивая, а то что на фото — побаловалась, и хватит», — писали наперебой поклонники.

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