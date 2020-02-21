«Надеюсь это парик?» — Блондинка Барановская удивила фанатов сменой имиджа
Телеведущая показала в сети фото, где предстала со светлыми волосами. Фанаты расстроились, но раскусили фокус звезды.
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Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv
Телеведущая Юлия Барановская взбудоражила поклонников новым имиджем. В Instagram она выложила фото, на котором предстала блондинкой с челкой, чем немало удивила поклонников. Такую резкую трансформацию образа она объяснила тем, что стилист якобы застал ее врасплох.
«Доброе утро! @sv_atelier пришел в 6 утра и воспользовался тем, что я спала. Так что сегодня я блондинка с челкой, а завтра посмотрим», — написала Барановская.
Чуткие поклонники тут же раскусили задумку ведущей, опознав, что на ней всего лишь парик. Во всяком случае, многие выразили на это надежду, отметив, что с натуральным цветом Юлии гораздо лучше.
«Юлечка, только не блонди»
«Надеюсь это парик?»
«Темнее лучше, выразительные глаза, другой взгляд…»
«Для шока окружающих самое то. А так, Юль, ты душой красивая, а то что на фото — побаловалась, и хватит», — писали наперебой поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, как отреагировал на слухи о романе с Барановской историк моды Александр Васильев.
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