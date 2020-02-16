Александр Васильев прокомментировал слухи о романе с экс-женой Аршавина

Александр Васильев прокомментировал слухи о романе с экс-женой Андрея Аршавина — 34-летней Юлией Барановской. 61-летний историк моды с юмором относится к обсуждению своей личной жизни. Модный эксперт опубликовал в Instagram забавное видео, в котором лишь посмеялся над сплетнями о его якобы романтических отношениях с бывшей супругой известного футболиста.

«Сзади меня стоит беременная Юлия Барановская. Она ждет от меня ребенка последние 12 месяцев. Когда родит — не знаем», — шутливо заявил историк моды.

Юлия Барановская решила поддержать маленькую шалость приятеля и начала вторить его словам.

«Уже два года ждем!» — радостно подтвердила свою «беременность» теледива.

И тут Остапа, как говорится, понесло. Александр Васильев не смог удержаться и продолжил провоцировать общественность. Модный эксперт поцеловал Юлия Барановскую в щеку.

«Знайте о нашей страсти! Пусть это будет публично!» — гордо заявил Васильев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Васильев утонченно признался в любви к смотрительнице музея в Петербурге.