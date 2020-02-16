Александр Васильев прокомментировал слухи о романе с экс-женой Аршавина
Фанаты подозревают, что 34-летняя Юлия Барановская ждет от 61-летнего историка моды ребенка.
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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, Instagram @alexandre_vassiliev
Александр Васильев прокомментировал слухи о романе с экс-женой Андрея Аршавина — 34-летней Юлией Барановской. 61-летний историк моды с юмором относится к обсуждению своей личной жизни. Модный эксперт опубликовал в Instagram забавное видео, в котором лишь посмеялся над сплетнями о его якобы романтических отношениях с бывшей супругой известного футболиста.
«Сзади меня стоит беременная Юлия Барановская. Она ждет от меня ребенка последние 12 месяцев. Когда родит — не знаем», — шутливо заявил историк моды.
Юлия Барановская решила поддержать маленькую шалость приятеля и начала вторить его словам.
«Уже два года ждем!» — радостно подтвердила свою «беременность» теледива.
И тут Остапа, как говорится, понесло. Александр Васильев не смог удержаться и продолжил провоцировать общественность. Модный эксперт поцеловал Юлия Барановскую в щеку.
«Знайте о нашей страсти! Пусть это будет публично!» — гордо заявил Васильев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Васильев утонченно признался в любви к смотрительнице музея в Петербурге.
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