Вооруженные грабители оставили без денег пенсионеров в Нижнем Новгороде
Бандиты в масках ограбили отделение почты, унеся около двух с половиной миллионов рублей, предназначенных для выплаты пенсий.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
В Нижнем Новгороде выясняют обстоятельства дерзкого налета. Вооруженные бандиты в масках ограбили отделение почты. Их добычей стали сумки с деньгами, которые предназначались для выплаты пенсий. По предварительным данным, было похищено около двух с половиной миллионов рублей.
По словам очевидцев, грабителей было двое, и они открыли стрельбу. На месте в эти минуты работают следователи. Объявлен план «Перехват». Стражи порядка уже обнаружили брошенный автомобиль, на котором, предположительно, скрылись подозреваемые.
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