Вооруженные грабители оставили без денег пенсионеров в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде выясняют обстоятельства дерзкого налета. Вооруженные бандиты в масках ограбили отделение почты. Их добычей стали сумки с деньгами, которые предназначались для выплаты пенсий. По предварительным данным, было похищено около двух с половиной миллионов рублей.

По словам очевидцев, грабителей было двое, и они открыли стрельбу. На месте в эти минуты работают следователи. Объявлен план «Перехват». Стражи порядка уже обнаружили брошенный автомобиль, на котором, предположительно, скрылись подозреваемые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге у мужчины отобрали в такси почти 600 тысяч и iPhone.