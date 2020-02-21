Вооруженные грабители оставили без денег пенсионеров в Нижнем Новгороде

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Бандиты в масках ограбили отделение почты, унеся около двух с половиной миллионов рублей, предназначенных для выплаты пенсий.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

В Нижнем Новгороде выясняют обстоятельства дерзкого налета. Вооруженные бандиты в масках ограбили отделение почты. Их добычей стали сумки с деньгами, которые предназначались для выплаты пенсий. По предварительным данным, было похищено около двух с половиной миллионов рублей.

По словам очевидцев, грабителей было двое, и они открыли стрельбу. На месте в эти минуты работают следователи. Объявлен план «Перехват». Стражи порядка уже обнаружили брошенный автомобиль, на котором, предположительно, скрылись подозреваемые.

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