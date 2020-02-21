Жительница Великобритании прославилась, перепев Леди Гагу в шоу Кевина Фрешуотера «Закончи строчку». Игра заключается в том, что ведущий подходит с микрофоном к случайным людям на улице и напевает начало строчки популярного хита и просит ее закончить. Таким же образом на одной из станций метро в пригороде Лондона Кевин подошел к женщине по имени Шарлотта Обери, попросив ее спеть фрагмент песни Леди Гаги Shallow из фильма «Звезда родилась».

В ролике на YouTube-канале Фрешуотера, Шарлотта появляется на третьей минуте. Сначала она напевает тихо, немного стесняясь, но затем исполняет припев в полный голос. После восхищенных возгласов ведущего Обери признается, что она профессиональная певица.

«Я никогда не ожидал встретить таких талантливых людей во время съемок Finish The Lyric в Лондоне!» — написал под видео Кевин.

Как пишет EveningStandard, после того как ролик посмотрели более 11 миллионов раз, сотни тысяч интернет-пользователей подписались на страничку Шарлотты Обери в Instagram.

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