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  4. Нашумевшую песню из сериала «Ведьмак» перепели хоккеисты челябинского «Трактора»

Нашумевшую песню из сериала «Ведьмак» перепели хоккеисты челябинского «Трактора»

, 16:58 | Алиса Старжевская Видео 28

Кавер-версию на хит «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» опубликовала пресс-служба клуба накануне матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».

Фото: www.globallookpress.com © Stefan Lantz

Спортсмены хоккейного клуба «Трактор» во главе с участником шоу «Песни» на ТНТ Дэном Соболевым перепели, пожалуй, самую популярную песню за последние несколько месяцев. В коротком видеоролике музыкант и хоккеисты исполняют кавер-версию композиции «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

На свой официальный канал в YouTube челябинцы выложили видео накануне домашнего матча с магнитогорским «Металлургом» 14 января.

Видимо, пиар-служба ХК «Трактор» вдохновилась выступлением Омского русского народного хора, который также перепел песню из «Ведьмака», а после даже смогли выступить в шоу Ивана Урганта. «Трактор» тоже решил воспользоваться рекламным ходом и переделали оригинальный текст для выступления.

«Два очка у Магнитки возьмем за победу», — подпевают спортсмены музыканту.

На сегодняшний день «Трактор» находится в конце турнирной таблицы КХЛ.

Не секрет, что композитором песни стала россиянка Соня Белоусова — вирусный трек моментально разлетелся по всему миру с выходом сериала «Ведьмак», который был снят по одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Ранее 5-tv.ru писал, о пяти сериалах для новогодних каникул.

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