«Мои хитрые щеки занимаются» — Кудрявцева поделилась новым видео с дочкой
Телеведущая показала, как ее годовалая дочь Маша занимается с педагогом развивающими играми.
Фото: Instagram @leratv
Годовалая дочь ведущей Леры Кудрявцевой умна не по годам. Девочка уже занимается с педагогом, несмотря на юный возраст. Пока что малышка осваивает развивающие игры. Во время одной из них процесс сняла на видео заботливая мама, и тут же выложила серию роликов в Instagram.
«Мои хитрые щеки занимаются», — написала Кудрявцева.
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На одном из видео девочка сидит за столиком, на котором разложены игрушечные мышки с длинными хвостами. Когда преподаватель говорит ей «Маша, хватай!», малышка радостно берет игрушку за хвост и тащит на себя. Процесс обучения явно вызывает радость и азарт у ребенка, дочка ведущей то и дело хочет опередить учителя.
Видео вызвало бурю эмоций у подписчиков Кудрявцевой. Они принялись нахваливать маленькую принцессу, отмечая, что она вся в звездную маму.
«Лерочка, какая у вас чудесная дочка! Здоровья вам и вашим близким. Благодарю, что делитесь с нами своей нежностью, своим сокровищем»;
«Как же быстро подрастают детки»;
«Какая умная девочка»;
«Лера, она очень похожа на тебя», — писали люди.
Интересно, что ведущая делится не только успехами дочери, но и первыми разочарованиями и обидами. Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева выложила видео, на котором ее дочка обижается на кота, который дал ей лапой, чтоб не мешала точить когти.
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