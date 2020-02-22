Годовалая дочь ведущей Леры Кудрявцевой умна не по годам. Девочка уже занимается с педагогом, несмотря на юный возраст. Пока что малышка осваивает развивающие игры. Во время одной из них процесс сняла на видео заботливая мама, и тут же выложила серию роликов в Instagram.

«Мои хитрые щеки занимаются», — написала Кудрявцева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @leno4ka_kulikova мои хитрые щёки занимаются ❤️🥰 Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 21 Фев 2020 в 1:49 PST

На одном из видео девочка сидит за столиком, на котором разложены игрушечные мышки с длинными хвостами. Когда преподаватель говорит ей «Маша, хватай!», малышка радостно берет игрушку за хвост и тащит на себя. Процесс обучения явно вызывает радость и азарт у ребенка, дочка ведущей то и дело хочет опередить учителя.

Видео вызвало бурю эмоций у подписчиков Кудрявцевой. Они принялись нахваливать маленькую принцессу, отмечая, что она вся в звездную маму.

«Лерочка, какая у вас чудесная дочка! Здоровья вам и вашим близким. Благодарю, что делитесь с нами своей нежностью, своим сокровищем»;

«Как же быстро подрастают детки»;

«Какая умная девочка»;

«Лера, она очень похожа на тебя», — писали люди.

Интересно, что ведущая делится не только успехами дочери, но и первыми разочарованиями и обидами. Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева выложила видео, на котором ее дочка обижается на кота, который дал ей лапой, чтоб не мешала точить когти.