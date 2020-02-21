«Обиделась» — Кудрявцева показала, как дочь расстраивается из-за кота
Телеведущая выложила умильное видео, как не поняли друг друга маленькая Маша и кот Фофан.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева радует подписчиков новыми кадрами из жизни своей маленькой дочери Маши. На этот раз полуторагодовалая кроха потерпела неудачу в общении с домашним любимцем, котом Фофаном. В сторис Instagram звездная мама выложила видео, на котором дочурка пыталась помешать питомцу точить когти, но получила лапой от строптивого животного.
«Обиделась», — написала Кудрявцева.
Действительно, в финале записи малышка с расстроенным видом уходит. Дочка ведущей не единственный ребенок в семье, летом 2018 года Лера Кудрявцева стала мамой второй раз. От первого брака у нее есть взрослый сын Жан, который уже успел сделать ведущую бабушкой.
До недавних пор знаменитость не спешила показывать маленькую дочь публике, но потом смилостивилась и стала делиться домашними фото и видео с поклонниками.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев смутили фанатов неоднозначными видео в День святого Валентина.
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