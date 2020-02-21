Телеведущая Лера Кудрявцева радует подписчиков новыми кадрами из жизни своей маленькой дочери Маши. На этот раз полуторагодовалая кроха потерпела неудачу в общении с домашним любимцем, котом Фофаном. В сторис Instagram звездная мама выложила видео, на котором дочурка пыталась помешать питомцу точить когти, но получила лапой от строптивого животного.

«Обиделась», — написала Кудрявцева.

Действительно, в финале записи малышка с расстроенным видом уходит. Дочка ведущей не единственный ребенок в семье, летом 2018 года Лера Кудрявцева стала мамой второй раз. От первого брака у нее есть взрослый сын Жан, который уже успел сделать ведущую бабушкой.

До недавних пор знаменитость не спешила показывать маленькую дочь публике, но потом смилостивилась и стала делиться домашними фото и видео с поклонниками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев смутили фанатов неоднозначными видео в День святого Валентина.