Кабмин предложит упростить получение российского гражданства для жителей 4 стран
В законопроекте прописано, что получить российский паспорт без предварительного пятилетнего проживания в стране смогут жители четырех государств.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, Николай Сиденков
Правительство РФ подготовило законопроект, который упростит получение российского гражданства. Документ представят в парламент до конца зимы, сообщает Интерфакс со ссылкой на депутата Госдумы Леонида Калашникова.
В проекте предлагается отметить требование о предварительном пятилетнем сроке пребывания в стране, необходимое для получения российского паспорта. Это коснется приезжих из четырех государств: Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.
Инициаторы намерены упростить и порядок выдачи паспорта после вступления в брак с гражданином РФ. Чтобы получить гражданство сегодня иностранец обязан прожить в законном браке с россиянином или россиянкой не меньше трех лет. Этот срок хотят сократить до года.
Кроме того, законопроект предусматривает возможность получения российского гражданства без отказа от имеющегося иностранного гражданства или подданства.
В 2019 году гражданами России стали почти полмиллиона иностранцев. В большей части это выходцы из Украины, Казахстана, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и Армении.
Ранее 5-tv.ru писал, что депутаты Госдумы рассмотрят в весеннюю сессию предложение правительства об упрощении получения российского гражданства.
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