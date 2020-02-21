Кабмин предложит упростить получение российского гражданства для жителей 4 стран

Правительство РФ подготовило законопроект, который упростит получение российского гражданства. Документ представят в парламент до конца зимы, сообщает Интерфакс со ссылкой на депутата Госдумы Леонида Калашникова.

В проекте предлагается отметить требование о предварительном пятилетнем сроке пребывания в стране, необходимое для получения российского паспорта. Это коснется приезжих из четырех государств: Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.

Инициаторы намерены упростить и порядок выдачи паспорта после вступления в брак с гражданином РФ. Чтобы получить гражданство сегодня иностранец обязан прожить в законном браке с россиянином или россиянкой не меньше трех лет. Этот срок хотят сократить до года.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность получения российского гражданства без отказа от имеющегося иностранного гражданства или подданства.

В 2019 году гражданами России стали почти полмиллиона иностранцев. В большей части это выходцы из Украины, Казахстана, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и Армении.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутаты Госдумы рассмотрят в весеннюю сессию предложение правительства об упрощении получения российского гражданства.