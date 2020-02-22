«Русская Кардашьян» станцевала тверк на яхте в обтягивающем платье
Движения аппетитных ягодиц инстаграм-модели попали на видео.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Российская модель и блогер Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», станцевала тверк на яхте. Видео она выложила в сторис своего Instagram-аккаунта.
На кадрах обладательница роскошных форм находится на движущемся судне, Квитко стоит на палубе придерживаясь рукой за крышу. На ней — обтягивающее платье кораллового цвета, подчеркивающее аппетитные ягодицы девушки.
Стоя спиной к оператору, звезда соцсетей слегка потрясла перед ним попой. Танец она завершила, сексуально проведя рукой по роскошной фигуре.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» произвела фурор, снявшись в крошечных трусиках и бюстгальтере в сеточку.
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