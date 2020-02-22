«Русская Кардашьян» станцевала тверк на яхте в обтягивающем платье

Российская модель и блогер Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», станцевала тверк на яхте. Видео она выложила в сторис своего Instagram-аккаунта.

На кадрах обладательница роскошных форм находится на движущемся судне, Квитко стоит на палубе придерживаясь рукой за крышу. На ней — обтягивающее платье кораллового цвета, подчеркивающее аппетитные ягодицы девушки.

Стоя спиной к оператору, звезда соцсетей слегка потрясла перед ним попой. Танец она завершила, сексуально проведя рукой по роскошной фигуре.

Instagram @anastasiya_kvitko

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» произвела фурор, снявшись в крошечных трусиках и бюстгальтере в сеточку.