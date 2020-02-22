«Она ждет от меня ребенка 12 месяцев»: Васильев прокомментировал роман с Барановской
После ироничного заявления историку моды пришлось заверять Надежду Бабкину, что она у него «самая любимая».
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Фото, видео: Instagram @alexandre_vassiliev
Телеведущий Александр Васильев прокомментировал слухи о своем романе с коллегой Юлией Барановской. Ироничный пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
«Мне приписывают сейчас три громких романа: с Надеждой Бабкиной, Юлией Барановской и, конечно, с моей соведущей Екатериной Скулкиной <…>. Самое главное, что сзади меня стоит беременная Юля Барановская. Она ждет от меня ребенка последние 12 месяцев. Когда родит, не знаем», — посмеиваясь, сказал Васильев в видео.
Несмотря на ироничный характер заявления, после него историку моды пришлось объясняться перед Надеждой Бабкиной.
«Смотри мне! Ревную!» — написала в комментариях к посту певица.
«Наденька! Но вы — самая любимая на протяжении уже многих лет!» — ответил ей Васильев.
Как отмечает «Экономика сегодня», Александр Васильев никогда не был женат официально. Известно, что он состоял в отношениях с француженкой Анн Бодимон. Совместных детей у пары нет. После Бодимон о романах телеведущего с другими женщинами ничего не известно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Васильев утонченно признался в любви к смотрительнице музея в Санкт-Петербурге.
Нашли ошибку?