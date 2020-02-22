«Она ждет от меня ребенка 12 месяцев»: Васильев прокомментировал роман с Барановской

Телеведущий Александр Васильев прокомментировал слухи о своем романе с коллегой Юлией Барановской. Ироничный пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Мне приписывают сейчас три громких романа: с Надеждой Бабкиной, Юлией Барановской и, конечно, с моей соведущей Екатериной Скулкиной <…>. Самое главное, что сзади меня стоит беременная Юля Барановская. Она ждет от меня ребенка последние 12 месяцев. Когда родит, не знаем», — посмеиваясь, сказал Васильев в видео.

Instagram @alexandre_vassiliev

Несмотря на ироничный характер заявления, после него историку моды пришлось объясняться перед Надеждой Бабкиной.

«Смотри мне! Ревную!» — написала в комментариях к посту певица.

«Наденька! Но вы — самая любимая на протяжении уже многих лет!» — ответил ей Васильев.

Как отмечает «Экономика сегодня», Александр Васильев никогда не был женат официально. Известно, что он состоял в отношениях с француженкой Анн Бодимон. Совместных детей у пары нет. После Бодимон о романах телеведущего с другими женщинами ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Васильев утонченно признался в любви к смотрительнице музея в Санкт-Петербурге.