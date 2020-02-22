Ратаковски в платье с умопомрачительным декольте появилась на модном показе

Американская модель Эмили Ратаковски произвела фурор на Неделе моды в Милане. На показе итальянского модельера Донателлы Версаче звезда появилась в красном платье-пиджаке с провокационным декольте. Сексуальный образ знаменитости дополнили золотистые туфли на шпильках. На видео, опубликованном в Instagram, звезда изящно продефилировала в сногсшибательном наряде.

За несколько часов ролик посмотрели почти три миллиона подписчиков. Завораживающий образ звезды не оставил равнодушными тысячи комментаторов, осыпавших актрису восхищенными комплиментами.

Instagram @emrata

«Это платье! Ух!»;

«Великолепная»;

«Красный очень идет тебе»;

«Красавица»;

«Какая женщина», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальную фигуру в бикини.