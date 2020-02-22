Ратаковски в платье с умопомрачительным декольте появилась на модном показе
Для выхода в свет 28-летняя модель предпочла сексуальный наряд.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sonia Moskowitz; Instagram @emrata
Американская модель Эмили Ратаковски произвела фурор на Неделе моды в Милане. На показе итальянского модельера Донателлы Версаче звезда появилась в красном платье-пиджаке с провокационным декольте. Сексуальный образ знаменитости дополнили золотистые туфли на шпильках. На видео, опубликованном в Instagram, звезда изящно продефилировала в сногсшибательном наряде.
За несколько часов ролик посмотрели почти три миллиона подписчиков. Завораживающий образ звезды не оставил равнодушными тысячи комментаторов, осыпавших актрису восхищенными комплиментами.
«Это платье! Ух!»;
«Великолепная»;
«Красный очень идет тебе»;
«Красавица»;
«Какая женщина», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальную фигуру в бикини.
Нашли ошибку?