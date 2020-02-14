«Девушка-мечта»: Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальную фигуру в бикини
Американская модель выложила «горячий» кадр в социальной сети.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Фото, видео: Instagram @emrata
Эмили Ратаковски взбудоражила поклонников новым кадром в купальнике собственного бренда нижнего белья и пляжной одежды. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
В кадре модель позирует в ярком бикини из новой коллекции собственной линейки с голубыми, сиреневыми и леопардовыми вставками. Завязочки от бюстгальтера сексуально перекрещиваются на теле знаменитости. Сексуальный образ Эмили дополнила миниатюрной золотой цепочкой на шее.
В комментариях разгоряченные фанаты делают комплименты почти на всех языках мира. Меньше, чем за сутки фотография набрала свыше 882 тысяч отметок «мне нравится» и более двух тысяч комментариев.
«Как всегда великолепна, детка»;
«Чудесная»;
«Очень классная»;
«Девушка-мечта», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эмили Ратаковски раскритиковали за наряд на вечеринке в честь «Оскара».
Нашли ошибку?