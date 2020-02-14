«Девушка-мечта»: Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальную фигуру в бикини

Эмили Ратаковски взбудоражила поклонников новым кадром в купальнике собственного бренда нижнего белья и пляжной одежды. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре модель позирует в ярком бикини из новой коллекции собственной линейки с голубыми, сиреневыми и леопардовыми вставками. Завязочки от бюстгальтера сексуально перекрещиваются на теле знаменитости. Сексуальный образ Эмили дополнила миниатюрной золотой цепочкой на шее.

Instagram @emrata

В комментариях разгоряченные фанаты делают комплименты почти на всех языках мира. Меньше, чем за сутки фотография набрала свыше 882 тысяч отметок «мне нравится» и более двух тысяч комментариев.

«Как всегда великолепна, детка»;

«Чудесная»;

«Очень классная»;

«Девушка-мечта», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эмили Ратаковски раскритиковали за наряд на вечеринке в честь «Оскара».