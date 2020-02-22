Российская ведущая и модель Виктория Боня опубликовала в Instagram видео с праздничного мероприятия. На кадрах 40-летняя светская львица готовится выйти на публику, чтобы провести торжество в Швейцарии. Телезвезда позирует в белом платье с соблазнительным глубоким декольте.

«Кусочек видоса из Санкт-Моритца. Перед мероприятием, которое я проводила неделю назад», — подписала пост знаменитость.

Поклонников опубликованные кадры привели в замешательство. Многие фанаты задались вопросом — где грудь их кумира? Очевидно фасон наряда Бони оказался отнюдь не идеальным.

«Платье красивое, но в груди пустовато заметно»;

«Где грудь?»

«Что с бюстом в платье?»

«Потерялся!» — высказались фолловеры.

Instagram @victoriabonya

Однако большинство поклонников высоко оценили публикацию Виктории Бони. Модель в стильном наряде впечатлила поклонников своим изяществом и потрясающей стройностью.

«Вы великолепны!»

«Тростиночка»;

«Платье воздушное и очень идет», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня очаровала поклонников нежным образом.