«Пустовато!..» — фанаты «потеряли» грудь Виктории Бони
40-летняя ведущая поделилась кадрами со светского мероприятия в Швейцарии.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети
Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Российская ведущая и модель Виктория Боня опубликовала в Instagram видео с праздничного мероприятия. На кадрах 40-летняя светская львица готовится выйти на публику, чтобы провести торжество в Швейцарии. Телезвезда позирует в белом платье с соблазнительным глубоким декольте.
«Кусочек видоса из Санкт-Моритца. Перед мероприятием, которое я проводила неделю назад», — подписала пост знаменитость.
Поклонников опубликованные кадры привели в замешательство. Многие фанаты задались вопросом — где грудь их кумира? Очевидно фасон наряда Бони оказался отнюдь не идеальным.
«Платье красивое, но в груди пустовато заметно»;
«Где грудь?»
«Что с бюстом в платье?»
«Потерялся!» — высказались фолловеры.
Однако большинство поклонников высоко оценили публикацию Виктории Бони. Модель в стильном наряде впечатлила поклонников своим изяществом и потрясающей стройностью.
«Вы великолепны!»
«Тростиночка»;
«Платье воздушное и очень идет», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня очаровала поклонников нежным образом.
Нашли ошибку?