Регина Тодоренко устроила веселые танцы на съемочной площадке

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Мия Субботина
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Звезда не перестает удивлять поклонников своим зарядом бодрости и энергии.

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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko, @yanabuzychkina

Звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко порадовала поклонников забавными танцами. Артистку запечатлели в сторис Instagram во время паузы на съемочной площадке ее авторского шоу. Знаменитость решила таким образом развлечь публику и исполнила несколько зажигательных движений.

Instagram @reginatodorenko

«Откуда в человеке столько энергии?»;

«Всегда танцует, поет и радуется жизни! Обожаю», — отозвались фолловеры.

На одном из видео артистка сменила образ на более элегантный, представ в шелковой блузе, брюках клеш и туфлях. Однако Регине не помешал этот наряд продолжить веселиться. В конце видео телеведущая эффектно сбросила туфли с ног и продолжила танцевать босиком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тодоренко восхитила подписчиков фото с малышом на райском пляже.

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