Тодоренко восхитила подписчиков фото с малышом на райском пляже
Телеведущая призналась, что преклоняется перед многодетными мамами, ведь сама пока едва справляется с одним ребенком.
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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko
Телеведущая Регина Тодоренко выложила в Instagram фото с годовалым сынишкой Михаилом. На снимке она сидит с малышом на пляже на фоне сказочных пальм и яркого неба. Подписчики тут же оценили фантастический антураж и засыпали Регину и ее чадо комплиментами.
«Ваш сын и вы очень красивые»
«Какая фотка крутая!»
«На фото просто рай!»
«А какой ребенок еще должен быть в раю? Такому карапузу на пустом пляже нужно быть исключительно голышом!», — выражали восхищение фолловеры.
Кроме того, в комментариях развернулась дискуссия о том, трудно ли многодетным мамам, и почему некоторые решаются на большую семью, а кто-то предпочитает рожать лишь одного малыша. В посте, прикрепленном к фото, Регина Тодоренко выразила восхищение Оксаной Самойловой, супругой рэпера Жигана. Не мудрено, ведь в жизни пары недавно произошло радостное событие — Оксана стала мамой в четвертый раз. Ранее 5-tv.ru показывал, как Жиган записал трогательное видео с новорожденным сыном.
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