Тодоренко восхитила подписчиков фото с малышом на райском пляже

Телеведущая Регина Тодоренко выложила в Instagram фото с годовалым сынишкой Михаилом. На снимке она сидит с малышом на пляже на фоне сказочных пальм и яркого неба. Подписчики тут же оценили фантастический антураж и засыпали Регину и ее чадо комплиментами.

Instagram @reginatodorenko

«Ваш сын и вы очень красивые»

«Какая фотка крутая!»

«На фото просто рай!»

«А какой ребенок еще должен быть в раю? Такому карапузу на пустом пляже нужно быть исключительно голышом!», — выражали восхищение фолловеры.

Кроме того, в комментариях развернулась дискуссия о том, трудно ли многодетным мамам, и почему некоторые решаются на большую семью, а кто-то предпочитает рожать лишь одного малыша. В посте, прикрепленном к фото, Регина Тодоренко выразила восхищение Оксаной Самойловой, супругой рэпера Жигана. Не мудрено, ведь в жизни пары недавно произошло радостное событие — Оксана стала мамой в четвертый раз. Ранее 5-tv.ru показывал, как Жиган записал трогательное видео с новорожденным сыном.