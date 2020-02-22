«Молодая и красивая»: звезда «Папиных дочек» выложила трогательный пост в день рождения мамы
К поздравлению актрисы присоединились звезды отечественного шоу-бизнеса.
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Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova
Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова опубликовала фото с мамой в день ее рождения. Российская актриса позирует с родительницей и нежно прижимается к ее щечке. Нежный снимок знаменитость сопроводила не менее трогательной подписью.
«Все самые нежные слова и пожелания я ей уже успела сказать и еще скажу многое. И все равно будет мало… Я вот что подумала: говорят, что ребенок сам выбирает, у кого родиться… Если это так, друзья мои, то я — Гений!!! Мам!» — написала артистка.
К поздравлениям присоединились звезды российского шоу-бизнеса: певица Зара, звезда КВН Лена Борщева и актриса Любовь Толкалина.
«Лиза, милая, тебе действительно повезло с Мамой!!! Она у тебя удивительная!!!!!! Доброго здоровья нашей любимой Юлии!!! С Днем Рождения!!!»;
«Поздравляю»;
«Ура!!! Поздравляю!» — написали знаменитости.
Фанаты Арзамасовой также поспешили засыпать именинницу комплиментами и самыми нежными словами под публикацией.
«Вы так на нее похожи. С днем рождения»;
«Какая молодая и красивая мама!»;
«Самые лучшие и искренние поздравления мамочке, пусть ничто не огорчает, а только радует жизнь. Спасибо за такую дочку», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Арзамасова пожаловалась на сумасшедшую загруженность.
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