«Молодая и красивая»: звезда «Папиных дочек» выложила трогательный пост в день рождения мамы

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова опубликовала фото с мамой в день ее рождения. Российская актриса позирует с родительницей и нежно прижимается к ее щечке. Нежный снимок знаменитость сопроводила не менее трогательной подписью.

«Все самые нежные слова и пожелания я ей уже успела сказать и еще скажу многое. И все равно будет мало… Я вот что подумала: говорят, что ребенок сам выбирает, у кого родиться… Если это так, друзья мои, то я — Гений!!! Мам!» — написала артистка.

К поздравлениям присоединились звезды российского шоу-бизнеса: певица Зара, звезда КВН Лена Борщева и актриса Любовь Толкалина.

«Лиза, милая, тебе действительно повезло с Мамой!!! Она у тебя удивительная!!!!!! Доброго здоровья нашей любимой Юлии!!! С Днем Рождения!!!»;

«Поздравляю»;

«Ура!!! Поздравляю!» — написали знаменитости.

Instagram @liza_arzamasova

Фанаты Арзамасовой также поспешили засыпать именинницу комплиментами и самыми нежными словами под публикацией.

«Вы так на нее похожи. С днем рождения»;

«Какая молодая и красивая мама!»;

«Самые лучшие и искренние поздравления мамочке, пусть ничто не огорчает, а только радует жизнь. Спасибо за такую дочку», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Арзамасова пожаловалась на сумасшедшую загруженность.