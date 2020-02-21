«Не „томный“ день»: Арзамасова пожаловалась на сумасшедшую загруженность

Елизавета Арзамасова опубликовала на своей странице в Instagram стильное черно-белое фото: повзрослевшая звезда «Папиных дочек» позирует в черном трико с небрежной прической на фоне потрескавшейся стены.

«Совсем не „томный“ сегодня день. Несусь! Бег с препятствиями! С преодолениями! Сохраняю внешний мир и наслаждаюсь впечатлениями о прекрасном!», — заинтриговала подписчиков актриса.

Instagram @liza_arzamasova

Она уточнила, что едет в аэропорт и пообещала разместить по дороге много сторис с концерта Родиона Газманова, в котором и сама приняла участие. Но пока, похоже, у Елизаветы свободной минуты не нашлось.

Зато видео выступления Арзамасовой появились на странице Газманова, который 20 февраля дал сольный концерт в Москве, где выступает нечасто.

«Спасибо Лизе Арзамасовой за то, что прочитала мои стихи на концерте так, что я теперь взаправду думаю, что умею их писать», — написал артист.

Instagram @rodder13

Ранее 5-tv.ru рассказывал о кулинарных секретах Елизаветы Арзамасовой — таких как борщ с сахаром и щи с пшенкой, а также о гастрономических неудачах.