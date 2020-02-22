«Горячо»: сестра Кардашьян заваривает чай в платье, оголяющем ягодицы
Кортни Кардашьян в сексуальном наряде занялась приготовлением горячего напитка.
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Фото, видео: Instagram @kourtneykardash
Старшая сестра Ким Кардашьян Кортни опубликовала в Instagram пикантный снимок в откровенном наряде возле плиты. Знаменитость позирует на кухне в длинном платье из музейной коллекции итальянского люксового бренда Roberto Cavalli. Наряд, украшенный темно-зелеными пайетками, полностью открывает спину бизнесвумен и немного оголяет ее ягодицы.
«Готовлю чай для поднятия настроения», — подписала публикацию звезда.
Американская фотомодель взбудоражила фанатов откровенной фотосессией. Одни фанаты изумлялись сексуальностью и раскованностью Кортни, другие задавались вопросом, как в 40 лет можно выглядеть на 20.
«Я хочу попробовать этот чай»;
«Горячо»;
«Ты прекрасно выглядишь»;
«Как ей может быть 40?!» — недоумевали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ким Кардашьян обнажилась для супер-романтичной съемки с белыми розами.
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