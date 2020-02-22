«Горячо»: сестра Кардашьян заваривает чай в платье, оголяющем ягодицы

Старшая сестра Ким Кардашьян Кортни опубликовала в Instagram пикантный снимок в откровенном наряде возле плиты. Знаменитость позирует на кухне в длинном платье из музейной коллекции итальянского люксового бренда Roberto Cavalli. Наряд, украшенный темно-зелеными пайетками, полностью открывает спину бизнесвумен и немного оголяет ее ягодицы.

«Готовлю чай для поднятия настроения», — подписала публикацию звезда.

Instagram @kourtneykardash

Американская фотомодель взбудоражила фанатов откровенной фотосессией. Одни фанаты изумлялись сексуальностью и раскованностью Кортни, другие задавались вопросом, как в 40 лет можно выглядеть на 20.

«Я хочу попробовать этот чай»;

«Горячо»;

«Ты прекрасно выглядишь»;

«Как ей может быть 40?!» — недоумевали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ким Кардашьян обнажилась для супер-романтичной съемки с белыми розами.