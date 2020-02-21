Ким Кардашьян обнажилась для супер-романтичной съемки с белыми розами

Американская звезда реалити-шоу 39-летняя Ким Кардашьян обнажилась для невероятно романтичной съемки в окружении цветов. Светская львица опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует на фоне множества белых роз, демонстрируя оголенные спину и плечи.

На впечатляющем своими нежностью и эстетичностью снимке в глаза особенно бросается огромный бриллиант, украшающий кольцо на безымянном пальчике Ким Кардашьян. Пользователи по достоинству оценили украшение, которое теледиве преподнес ее супруг Канье Уэст.

Instagram @kimkardashian

Многочисленные поклонники Ким Кардашьян оставили под публикацией обнаженного кумира более одного миллиона «лайков». Количество восхищенных комментариев фанатов под снимком перевалило за четыре тысячи. Это и немудрено — недавно модель побила собственный рекорд и добилась аудитории в 160 миллионов подписчиков.

«Просто красавица»;

«Волшебная богиня!»

«О, мой Бог. Неужели можно быть такой идеальной?» — написали фолловеры.

Публикация с обнаженной Ким Кардашьян на фотографии действительно произвела фурор. Однако одному человеку этот соблазнительный пост точно будет не по душе. Муж теледивы Канье Уэст запретил любимой женщине размещать в соцсетях откровенные снимки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Кардашьян в нижнем белье погрелась под солнечными лучами.