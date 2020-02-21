Ким Кардашьян обнажилась для супер-романтичной съемки с белыми розами
39-летняя знаменитость снова нарушила запрет мужа, который велел ей не размещать в соцсетях откровенные снимки.
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Фото, видео: Instagram @kimkardashian
Американская звезда реалити-шоу 39-летняя Ким Кардашьян обнажилась для невероятно романтичной съемки в окружении цветов. Светская львица опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует на фоне множества белых роз, демонстрируя оголенные спину и плечи.
На впечатляющем своими нежностью и эстетичностью снимке в глаза особенно бросается огромный бриллиант, украшающий кольцо на безымянном пальчике Ким Кардашьян. Пользователи по достоинству оценили украшение, которое теледиве преподнес ее супруг Канье Уэст.
Многочисленные поклонники Ким Кардашьян оставили под публикацией обнаженного кумира более одного миллиона «лайков». Количество восхищенных комментариев фанатов под снимком перевалило за четыре тысячи. Это и немудрено — недавно модель побила собственный рекорд и добилась аудитории в 160 миллионов подписчиков.
«Просто красавица»;
«Волшебная богиня!»
«О, мой Бог. Неужели можно быть такой идеальной?» — написали фолловеры.
Публикация с обнаженной Ким Кардашьян на фотографии действительно произвела фурор. Однако одному человеку этот соблазнительный пост точно будет не по душе. Муж теледивы Канье Уэст запретил любимой женщине размещать в соцсетях откровенные снимки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Кардашьян в нижнем белье погрелась под солнечными лучами.
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