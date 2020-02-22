Специалисты NASA пропустили 11 потенциально опасных для Земли астероидов

В NASA пропустили 11 крупных астероидов, которые в ближайшие несколько лет могут столкнуться с Землей, сообщает интернет-газета «Ридус». Обнаружить досадную оплошность помог искусственный интеллект.

Совершенно недавно ученые опубликовали в Astronomy & Astrophysics исследование, где рассматривались различные потенциально опасные для нашей планеты космические тела. Все они — диаметром более 100 метров, что может оказаться губительным для всего живого. По примерным подсчетам, через несколько лет неизвестные объекты могут подлететь к земной орбите на критическое расстояние 4,6 миллиона миль.

После тщательных исследований каждого тела на аппарате с искусственным интеллектом, выяснилось: почти 90% из них астероиды. А спустя некоторое время, ИИ выявил еще 11 новых потенциально опасных небесных тел, которые ранее не были замечены специалистами NASA. Ученые объясняют досадную оплошность проблемой настроек нейронных сетей. По их словам, даже небольшие сбои в работе системы зачастую приводят к неправильным расчетам и, следовательно, к серьезным изменениям в выводах.

На последнем заседании NASA ученые заверили: сегодня они вовсю занимаются разработкой программы по контролю над астероидами, а также планами по экстренному реагированию в случае обнаружения любых потенциально опасных для Земли космических тел.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему умирающее Солнце сотрет астероиды в пыль.