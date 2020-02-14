Звезда по имени Солнце: умирающее небесное светило сотрет астероиды в пыль
Ученые считают, что Солнце превратится в красного гиганта — значительно увеличится в размерах и станет ярче.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /peter schickert, /z03, /NASA, /Ferrari
Строки из легендарной песни группы «Кино» про согревающие лучи «звезды по имени Солнце» станут не актуальными.
Ученые выяснили, что через пять-шесть миллиардов лет небесное светило начнет «погибать» и его испепеляющее излучение превратит астероиды в пыль. Речь идет об участке между Марсом и Юпитером.
При этом волноваться за судьбу других звезд не приходится, сообщают астрономы из США и Великобритании. По их мнению, для подобного ущерба сила излучения должна быть гораздо более интенсивной.
«Но процесс уничтожения астероидов будет очень быстрым», — приводит слова исследователей ТАСС.
Свой вывод они сделали на основе моделирования с учетом YORP-эффектом, которое показало, что повысившаяся температура звезды изменит вращение небольших объектов, в том числе астероидов. В результате они перегреются и попросту разорвутся.
Что касается «виновника» этих космических метаморфоз, то Солнце в последние эпохи своей жизни станет красного цвета, будет светить в десять тысяч раз ярче и увеличится в размерах.
Ранее были обнародованы самые детальные в истории снимки поверхности Солнца.
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