Звезда по имени Солнце: умирающее небесное светило сотрет астероиды в пыль

Строки из легендарной песни группы «Кино» про согревающие лучи «звезды по имени Солнце» станут не актуальными.

Ученые выяснили, что через пять-шесть миллиардов лет небесное светило начнет «погибать» и его испепеляющее излучение превратит астероиды в пыль. Речь идет об участке между Марсом и Юпитером.

При этом волноваться за судьбу других звезд не приходится, сообщают астрономы из США и Великобритании. По их мнению, для подобного ущерба сила излучения должна быть гораздо более интенсивной.

«Но процесс уничтожения астероидов будет очень быстрым», — приводит слова исследователей ТАСС.

Свой вывод они сделали на основе моделирования с учетом YORP-эффектом, которое показало, что повысившаяся температура звезды изменит вращение небольших объектов, в том числе астероидов. В результате они перегреются и попросту разорвутся.

Что касается «виновника» этих космических метаморфоз, то Солнце в последние эпохи своей жизни станет красного цвета, будет светить в десять тысяч раз ярче и увеличится в размерах.

Ранее были обнародованы самые детальные в истории снимки поверхности Солнца.